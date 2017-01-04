04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:28
Niğde'de gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 infaz koruma memuru serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 11 infaz koruma memuru Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan infaz koruma memurlarının 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, 2'si savcılık tarafından, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(YE-AÖ-Y)

04.01.2017 13:32:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yaban hayatı yemleniyor
YEREL

YABAN HAYATI YEMLENİYOR
Vali Peynircioğlu Ulukışla'da incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ PEYNİRCİOĞLU ULUKIŞLA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL

KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
İletişim Fakültesinin tenis turnuvasında kupa sahibini buldu
YEREL

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN TENİS TURNUVASINDA KUPA SAHİBİNİ BULDU
lukışla'da elektrik sorunu çözüldü
YEREL

LUKIŞLA'DA ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Niğde'den Haleplilere yardım
YEREL

NİĞDE'DEN HALEPLİLERE YARDIM
Kaçak avcılığı önlemek için kurs açıldı
YEREL

KAÇAK AVCILIĞI ÖNLEMEK İÇİN KURS AÇILDI
Serdar Tuncer Osmanlı şiirleriyle büyüledi
YEREL

SERDAR TUNCER OSMANLI ŞİİRLERİYLE BÜYÜLEDİ
Niğde'de öğrenci ve işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı
YEREL

NİĞDE'DE ÖĞRENCİ VE İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 11 YARALI