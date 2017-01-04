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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:30
Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi
Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Selim'de KOSGEB Kars İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim sonrasında belge almaya hak kazanan girişimcilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Selim Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda yapılan törene; Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, daire amirleri ve girişimciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, girişimciliğin öneminden bahsederek, bu eğitime katılarak sertifika alan girişimcilerin açacakları işler vesilesiyle Kars'ın ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacaklarını belirtti.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ise Hükümetin girişimcileri ve KOBİ'leri desteklediğini, bu kapsamda KOSGEB'in ciddi çalışmalarının olduğunu söyledi. Altun, KOSGEB desteği ile açılan işletmelerin çok önemli işler yaptığına şahit olduklarını kaydetti.
Selim Kaymakamı Mehmet Keklik de, girişimciliğin risk almak, yeni alanlar keşfetmek, yeniliklere açık olmak ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu vurguladı.
Kaymakam Keklik, "Yeni fikirlerin ve uygulamaların istihdamı artırıyor. Ekonomimize dinamizm kazandırıyor ve böylece kalkınmanın ve refahın itici gücü oluyor" dedi.
Urfa'da Vali Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde KOSGEB'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ve kurumun önemli destekleri olduğunu ifade eden keklik, "Devletimizin bu gibi imkanlarını vatandaşlarımız çok iyi değerlendirmeli ve ilgili destekleri yakından takip ederek faydalanmaları gerekiyor" diye konuştu.
Kaymakam Mehmet Keklik, ayrıca eğitimleri düzenlenmesinde emeği geçen KOSGEB Müdürlüğüne teşekkür ederek kursiyerleri tebrik etti.
Yapılan konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikalarını Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanımız Coşkun Altun ve KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş verdi.
(IÇ-AA-Y)

04.01.2017 13:34:45 TSI
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