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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Türkiye Komünist Parti yeniden faaliyetlerine başlayacak

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:33
Türkiye Komünist Parti yeniden faaliyetlerine başlayacak

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Türkiye Komünist Partisi, 'Ülke Türkiye Komünist Partiyi çağırıyor' sloganı ile İstanbul Haliç Kongre Merkezinde etkinlik düzenleyecek.
Kırşehir Komünist (KP) Parti İl Başkanı Kadir Dağıstan, İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte binlerce TKP'linin bir araya gelerek iradelerini birleştireceklerini ve Türkiye Komünist Partisi'nin yoluna devam söyledi.
Kadir Dağıstan, "Emperyalizm, topraklarımız da çevirdiği kanlı oyunların kontrolden çıkan gericiliğin zorbalık ve adaletsizliğin işçi sınıfı üzerinde ki baskının arttığı sömürü düzenine karşı halkımızı Türkiye Komünist Parti saflarına bekliyoruz. "dedi.
(EÖ-AÖ-Y)

04.01.2017 13:33:27 TSI
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