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Hür Özgüv- Sen Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Yakup Yenmez:

- "Saldırıda hayatını kaybeden meslektaşlarımız görev şehididir"



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Hür Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısın kınadı.

Hür Özgüv-Sen Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Yakup Yenmez, gece kulübünde yılbaşı gecesi gerçekleşen saldırıyı kınayarak, saldırıda ölen meslektaşlarının görev şehidi olduğunu söyledi. Yenmez, "Reina'da meydana gelen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Özel güvenlik meslektaşlarımız Fatih Çakmak ve Hatice Koç da gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşmüşlerdir. Meslektaşlarımız için çoğu medya kuruluşu hayatını kaybeden özel güvenlikçiler diyerek haber bültenlerini sunmuşlardır. Hal bu ki hayatını kaybeden meslektaşlarımız orada görevlerini icra ederken görev şehidi olmuşlardır. Bu konuda Hür Özgüv-Sen Ailesi olarak rahatsızlık duymaktayız. Devlet büyüklerimizden görev esnasında hayatını kaybeden meslektaşlarımız veya saldırı sonucu vefat eden meslektaşlarımızın Şehit Statüsüne alınmasını istiyoruz. Hain eylemi ve terörün her şeklini Hür Özgüv-Sen Ailesi olarak kınıyoruz" dedi.

(CS-SD-Y)



04.01.2017 13:41:07 TSI

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