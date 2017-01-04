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İHH Bilecik Şube Başkanı Yıldırım'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bilecik Şube Başkanı Şemsettin Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik'te Halep'e yarım kampanyaları hakkında Başkan Yağcı'ya bilgi veren Yıldırım, aynı zamanda başkanın görüş ve önerilerini de dinledi. Başkan Yağcı, gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "IHH Bilecik Şube Başkanımız Şemsettin Yıldırım ziyarette bulundular. Pazartesi günü ilimizden Halep'e göndereceğimiz yardımlar ile alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine böyle özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



04.01.2017 13:41:41 TSI

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