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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Pamukkale Belediyesi'nden hem spora hem eğitime destek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:38
Pamukkale Belediyesi'nden hem spora hem eğitime destek
Pamukkale Belediyesi'nden hem spora hem eğitime destek

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediyesi'nin 8 okulun bahçesine yaptırdığı halı sahalar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi.
Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilecek olan 8 halı sahanın devri için protokol töreni düzenlendi. Okulların bahçelerine yaptırılan halı sahalar gündüz öğrencilere tahsis edilirken, akşamları da vatandaşların kullanımına açılacak.
Pamukkale Belediyesi tarafından 2016 yılı içinde yapımı tamamlanan Akhan Şehit Doğan Acar Ortaokulu, Develi Ortaokulu, Irlıganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Uzunpınar 70. Yıl Çok Programlı Lisesi, Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hürriyet Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu, Kuşpınar Saadet Erikoğlu İlkokulu ve Mehmetçik Lütfi Ege Ortaokulu bahçelerinde halı saha yapıldı.
Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'nun makamında gerçekleşen protokol törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan katıldı.
Spora ve eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Geçen yıl Pamukkale Belediyesi olarak halı sahalar yaptık. Bunların 8 tanesi okulların bahçesinde idi. Bu halı sahaları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrediyoruz. Bu sahalar gündüzleri yine ücretsiz bir şekilde öğrencilere tahsis edilecek. Akşamları da o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Cüzi bir miktarla kiralanacak olan halı sahalardan sağlana gelir Okul Aile Birlikleri'ne katkı olacak. Biz bu tesisler sayesinde hem spora hem de eğitime destek vermiş olduk. Eğitime ne kadar yatırım yapılırsa azdır. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak eğitime ve spor yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından konuyla ilgili protokol Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan tarafından imzalandı.
(MT-SÇ-Y)

04.01.2017 13:42:47 TSI
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