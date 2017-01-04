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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:58
Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi
Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde, Kız Çocuklarının Eğitime Kazandırılması Projesi (KEP 2) kapsamında üç kız öğrenci eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.
Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı KEP 2 projesi kapsamında Çaldıran'da 3 kız öğrenci eğitimlerine devam edecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün KEP 2 komisyonu ve Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Necip Çınarcı'nın yaptığı alan çalışmaları sonucu 3 kız öğrenci ikna çalışmaları neticesinde okula kazandırıldı. Konu ile ilgili konuşan Şube Müdürü M. Necip Çınarcı, "Bugün itibariyle öğrencilerimizin e-okul kayıtları yapılmış ve sınıfları belirlenmiştir. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda çok başarılı öğrencilerimizdir. Amacımız, bu kız çocuklarımızı ülkemize yararlı birer birey olarak yetiştirmektir. Bunun yanında bilinçli bir anne yetiştirerek, bilinçli evlatların yetiştirilmesine vesile olmaktır. Böylece sağlıklı ve eğitimli bir neslin temelleri de atılmış olacaktır" dedi.
Uzak köylerden gelen öğrencilerin pansiyon kayıtlarının da yapıldığını ifade eden Çınarcı, "Öğrencilerimizin barınma ile ilgili herhangi bir sorunları kalmamıştır. Daha önce KEP 2 kapsamında okula kazandırdığımız 25 kız öğrencimizin e-okulla ilgili sistemsel sıkıntılar olmadı fakat bu üç kızımızın daha önce hiçbir başvurusu olmadığı için, e-okul kayıtları yapılamıyordu. Bu öğrencilerimizin e-okul kayıtları, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başvurusu üzerine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Bu bağlamda bakanlığımıza ve KEP 2'den sorumlu daire başkanımıza, bakanlık personellerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bunun yanında veli ikna çalışmalarında desteklerinden dolayı Zahide Mehmet Tamince Lisesi Müdürüne, alan çalışmalarında KEP 2 İlçe Komisyon Başkanı Halil Şahin'e ve komisyonda görev alan her bir komisyon üyesine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(MEA-ATL-HA-Y)

04.01.2017 12:58:19 TSI
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