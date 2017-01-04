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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Hakem tesisi gün sayıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:39
Hakem tesisi gün sayıyor
Hakem tesisi gün sayıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne tahsis edilecek olan binada devam eden inşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Fen İşleri Daire Başkanı Ali Oktar, "Hakemlerimize güzel bir tesis hediye etmek için yaptığımız çalışmaların artık sonuna geldik. İnşaat çalışmalarımız yüzde 90 aşamasına gelmiş durumda" şeklinde konuştu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne tahsis edilecek olan binada inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali Oktar, "Hakemlerimize güzel bir tesis hediye etmek için yaptığımız çalışmaların artık sonuna geldik. İnşaat çalışmalarımız yüzde 90 aşamasına gelmiş durumda. İnşallah çok yakında hakemlerimize her türlü istifade edebilecekleri modern bir tesis hediye etmiş olacağız" diye konuştu.
Çalışmaların son durumu ile ilgili bilgiler veren Oktar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun da ifade ettiği gibi, sporun her zaman yanındayız. Birçok çalışmayı bugüne kadar şehrimize hediye ettik. Bu doğrultudaki son çalışmalarımızdan biri de hakemlerden gelen talepler üzerine bir hizmet binasıydı. Yeni stat bölgesinde inşallah toplantı salonu, idari odalar ve hakemlerimiz için kafeteryanın yer alacağı bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.
Oktar, "İç cephe çalışmalarımız kapsamında binamızın kapı montajlarını tamamladık. Şuanda pencerelerin takılmasını bekliyoruz. Dış cephede ise çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda daha çok odaklandığımız nokta dış cephe çalışmaları. Ardından binamızın çevre düzenlemeleri başlayacak ve bu alanın etrafına asfalt atılacak. Çalışmalarımız sona erdiğinde söz verdiğimiz gibi modern bir tesisi hakemlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.
(BB)

04.01.2017 13:41:03 TSI
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