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ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 7/24 Acil Hizmeti Veriyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:39
ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 7/24 Acil Hizmeti Veriyor
ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 7/24 Acil Hizmeti Veriyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, konusunda uzman hocalar, veteriner hekimler ve teknik personeliyle 7 gün 24 saat acil hizmeti veriyor.
Hastane faaliyetleri hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, "Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin dışında, hayvan sahiplerine, hayvanların beslenme ve korunmasıyla ilgili danışmanlık hizmeti de vermekteyiz" dedi.
Doç. Dr. Onmaz, "Hastanemiz 2015'ten itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizde hayvan sahiplerine ve hayvanlara yönelik konularında uzman hocalarımız, veteriner hekimler ve teknik personelimiz 7/24 hizmet vermektedir. Hastanemizde 24 saat hizmet verdiğimiz için gece gelen hastalarla beraber gün içerisinde yaklaşık 30 hasta tedavi edilmektedir. Burada verdiğimiz hizmetlerin halkla buluşması bizim için çok önemli. İhtiyaç duyan bütün halkımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır" diye konuştu.
Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vehbi Güneş ise, "Hastane olarak, eğitim- öğretim faaliyetlerinin dışında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bölge çiftçilerine ve hayvan yetiştiricilerine danışmanlık hizmetleri anlamında da yardımcı olmaktayız. Hayvan hastalıkları ve salgın hastalıklar konusunda teşhis ve tedavi yöntemleri uygulamaktayız. Çiftlik hayvanlarının beslenmesi ve damızlık konularıyla da ilgilenmekteyiz. Bunların yanında doğada bulunan yabani hayvanların tedavisiyle de ilgilenmekteyiz. Hastanemizin cerrahi ve dahiliye kliniklerinde birçok enfeksiyon, yaralanma, kırık ve travma olayların tedavisi yapılırken iç hastalıkları bölümünde de çok sayıda hayvanın problemleri giderilmektedir. Bütün bu uygulamalarımız gayet modern cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Beşeri hastanelerden farkımız olmadan halkımıza 7/24 hizmetimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.
(AÖ-Y)

04.01.2017 13:43:32 TSI
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