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Sayaç okumaya giden görevliye köpek saldırısı



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ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde ki 7 ilde 950 bin aboneye hizmet veren ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlileri köpekli saldırıya uğradı.

Kaçak elektriğin kullanıldığı bazı yerlerde elektrik sayacının yanına zincirle köpek bağlandığını belirten sayaç okuma ekipleri son olarak önceki gün Aralık ilçesine bağlı bir köyde çoban köpeklerinin toplu saldırısına uğradı.

Ekipler saldırıya uğradıkları anları cep telefonunun kamerasına kaydettiler. Sayaç okuma, kesme, bağlama ekibi sopalarla köpeklerin yaklaşmasını engelleme çalıştı. Ancak, köpekler bir görevliyi kolundan ısırdı.

(AA-AA)



04.01.2017 13:45:30 TSI

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