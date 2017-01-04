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Yeni yıl çocuklarla daha güzel



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Oyuncak Kütüphanesi ve Zeytindalı Çocuk Merkezi'nden sonra Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde de (Oyunpazarı) 2017 yılı için kutlama düzenledi.

Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlencesinde çocuklar yeni yılın keyfini çıkardı. Dakikalarca dans eden, oyunlar oynayan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen, onlarla oyunlar oynayan Başkan Kurt, çocuklarla birlikte kardan adam şeklindeki pastayı kesti.

Başkan Kurt, 'Şeker tadında bir yıl geçirmelerini' dileyerek çocuklara şeker dağıttı.

(İHA-MET-Y)



04.01.2017 13:43:32 TSI

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