Kazancı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sürüyor
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazancı Mahallesinde başlatmış olduğu alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle sel, su taşkını, heyelan riski taşıyan yerlerde, araç ve yaya trafiğini engelleyecek alanlarda öncelikli olmak üzere ilçe genelinde yoğun tempoda çalışan Akyazı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kazancı Mahallesi genelinde başlattıkları alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.
(BB)
04.01.2017 13:45:51 TSI
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