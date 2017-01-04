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Düzce Belediye meclisin 2. toplantısı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi yeni yılın ikinci toplantısını 5 Ocak tarihinde yapacak. Meclisin gündeminde bir süre önce Düzce Merkez sınırları içine alınan Mücavir alanlara ilişkin ilave imar planları ile dolmuş taksi çalışma yönetmeliği bulunuyor.

Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantıları devam ediyor. Meclisin gündeminde Doğanlı ve Yeşilçam yerleşim bölgelerinin ilave imar planlarının yapılması yer aldı. Bu arada daha önceki birleşimde de ele alınan ve komisyon tarafından incelenen dolmuş taksi çalışma yönetmeliği de yeni toplantıda karara bağlanacak. Yine imar plan tadilat taleplerine ilişkin 30 adet dosyada komisyon görüşüyle karara bağlanacak. Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci toplantısı 5 Ocak tarihinde saat 19,00'da başlayacak.

(TT-AY)



04.01.2017 13:47:11 TSI

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