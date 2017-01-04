Başkan Yüzügüllü'den Dümrek İlkokulu'na ziyaret
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Dümrek İlkokulu'nu ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okul müdüründen, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretimdeki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Derslikleri dolaşan Yüzügüllü, öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılı bir dönem geçirmeleri hususunda dilek ve temennilerinde bulundu.
Başkan, ziyarette okulun belediyeden beklentileri konusunda önerileri de not aldı.
(İHA-MET-Y)
04.01.2017 13:47:31 TSI
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