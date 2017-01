YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi

Başkan Yağcı yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:

- "'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' usulüyle kamuoyunu velveleye veriyorlar"

- "Her kuruş Selim Yağcı'nın değil Bilecik halkı için Bilecik Belediyesi'nin kasasına girer"

- "İhale Komisyonu bazı dükkanların ihalesi iptal etti"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye tarafından yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verirken, geçtiğimiz gün kiraya verilen belediye dükkanları hakkında çıkan spekülasyonlara karşı, "'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' usulüyle kamuoyunu velveleye vermek gibi bir çaba ve gayretleri var" dedi.

Başkan Yağcı, 2017 yılının ilk belediye meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklama, 2017 yılının ilk toplantılarını yaptıklarını belirterek alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yağcı, "Bilecik Belediye Başkanlığı olarak meclisimizde seçmenlerimizden, halkımızdan, kamuoyundan aldığımız güçle hemşehrilerimize daha güzel bir Bilecik'te daha iyi hizmet edebilmek noktasında çalışmaya devam ediyoruz. Güzel bir kar yağışı oldu. Bu yağışlarda 150'ye yakın personelimizin ekipman ve araçlarıyla yollarımızı bir an dahi kapatmadan güzel bir çalışma örneği gösterdiler. Bazen tabi anlık bir olay buzlanmalar falan oluyor küçük aksaklıklar da olsa büyük şeylere yol açmadan bu kış sürecinde ekiplerimiz başarılı bir çalışma gösterdiler. Ben huzurlarınızda ekiplerime teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız devam edecektir ama buradan da kamuoyuna şunu belirtmek istiyorum. Şikayetler herkesin kendi özel alanlarıyla ilgili. Belediyelerin ilk önceliği şehrin genel yol alanını hizmete açmaya yönelik. Bizler zamanımız imkanımız kaldıkça hemşehrilerimiz bu özel taleplerini de karşılamak için gerekli çabayı gösteriyoruz. Yol güvenliği hepimiz için önemli. Sadece kamuları eksikleriyle eleştirmeyelim. Araçlarımızın eksikleriyle yollara çıkmayalım" dedi.

Başkan Yağcı, devam eden hizmetler hakkında bilgi verdi

Belediye ek hizmet binası çalışmalarına müteahhitler tarafından başlandığını anlatan Yağcı, "Bunun yanından hamam ihalemiz bitti. Çalışmalarımız başladı. İnşallah Mart'a kadar da Seven Çarşısı içerisindeki inşaat alanının ihale ve diğer süreçlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada otopark ihalemiz 11 Ocak'ta olacak. Bilgi evi çalışmamız sona yaklaştı. Bozüyük Belediyemizin de yaptığı gibi klimalı durak hizmetimiz gerçekleştirilecek. Bu noktada sponsorlarımız var bizde siparişi verdik. İlk noktada 5 tane devamında da ulvi yerlerde klimalı durak uygulamalarını yaz kış mevsimlerinde geçeceğiz. Halkımızın talepleri doğrultusunda 16 ila 19 arasında ağır vasıtalı araçların şehir içerisinden geçmeleri yasaklandı" dedi.

"Her kuruş Selim Yağcı'nın değil Bilecik halkı için Bilecik Belediyesi'nin kasasına girer"

Başkan Yağcı, geçtiğimiz gün belediye dükkanlarının kiralama ihalesi sırasında yaşanan olaylar sonrası yaşanan spekülasyonlara karşı açıklama yaptı. Daha bu konuyla ilgili önceden Sayıştay'ın kararını okuduğunu hatırlatan Yağcı sözlerine şöyle devam etti.

"10 yılını dolduran dükkanların ihale işlemini yeni dönem Sayıştay denetimi gerçekleşmeden yapmamız gerekiyordu. Geçen hafta 10 yılını dolduran tüm iş yerlerinin ihalesini gerçekleştirdik. Biz esnafımıza da sıkıntı yaşatmadan içini boşaltarak ihale yapılması gerekiyordu. Biz içlerini boşaltmadan esnafımız sıkıntı yaşamadan bu ihaleleri yaptık. Birkaç yer dışında işletmecilerimiz ihaleye girip dükkanları kiraladılar. Kamuoyundan bazıları bizi eleştirerek arada parada gözümüz olduğunu falan söylüyorlar. Biz Bilecik halkının menfaatlerini korumak için buradayız. Kimsenin sırtında ağırlık yapmadık, yapmayız da. Kazanılan her kuruş Selim Yağcı'nın değil Bilecik halkı için Bilecik Belediyesi'nin kasasına girer. Burada toplanan paralarla biz Bilecik'e hizmet yapıyoruz. Bilecik'e ait olan bu tesislerin daha iyi, daha faydalı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Hiçbir kiracımıza, hemşehrimize ayrımımız, garezimiz yok."

"İhale Komisyonu bazı dükkanların ihalesi iptal etti"

Başkan Yağcı, belediyenin bazı dükkanların İhale Komisyonu tarafından ihalelerinin iptal edildiği belirterek, "Yine kamuoyunda duyuldu bazı yerlerin özellikle Belediye Parkı'nın ihalesini İhale Komisyonu iptal etti. Burada kamuoyunun huzurunda da söylüyorum. Bilecik belediyesinin her kurum ve kuruluşu Bilecik halkının Bilecikli hemşehrilerimizin ortak değeridir. 2016 yılında Bilecik Belediyesi olarak Belediyemize bir şirket kurduk ve 2016 yılında Belediye olarak Belediye Parkı'nın işletmesinden başlayarak bazı alanlarda halkımızın ihtiyacı olan alanlarda işletmeciliğe başladık. Bu işletmeciliğin halkımıza daha verimli daha faydalı olması için serbest olarak şirket aracılığıyla yapılmasının daha verimli olacağı aşikardı. Onun için biz de belediyemizin işleteceği yerlere devri için bunları ihaleye çıkardık. Mevzuata göre bunları doğrudan ihale edemiyoruz. Bunları ihale yöntemiyle ihale ediyoruz. Biz bunu bu yerlere talip olan herkese söyledik. Yaklaşık yüzden 95'i anlayışla karşıladı ve doğru buldu. Böyle anlayışta bulunmalarına rağmen bazıları 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' usulü kamuoyunu velveleye vermek gibi bir çaba ve gayretleri var. Bunlar Belediyenin değerleri. Birileri bu zaman kadar buralara yok parasına herkesten daha fazla para alarak Bilecik'in değerlerini kullanmışlar yine kullanmak istiyorlar. Bir değer varsa bu Bilecik'e hizmet etmeli insanımıza eşit olarak hizmet etmeli. Biz bunları Belediye şirketleri aracılığıyla kullanmak istediğimiz için şirketi de böyle bir yarışmaya sokmayı anlamsız gördüğümüz için komisyonumuz ihalelerini iptal etmiş. Belediye İhale Komisyonu'nun ihaleyi her şartta her konumda ihaleyi tek taraflı olarak fesih ve iptal etme hakkı mevcuttur. İhale başlamadan ihale iptal edilmiş. Sanki kanunsuz başkalarının menfaati için bir eylem yapılmış gibi basında kamuoyunda bazıları gündem oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir şeye sessiz isek kimseye pabuç bırakacak halimiz de yok. Bu noktada şirketimiz verimli, ucuz, kaliteli hizmet yapacak. Bunun da temellerini atıyoruz. İnşallah sosyal belediyecilik gereğini şirketimiz de verimli olarak buralarda yerine getirecek. Biz her yıl güncelleme de olsa 10 yıl 15 yıllığına başlayan bir kiralama sürecinde rayiç değerleri yakalamak mümkün olmuyordu. Hemşehrilerimizin teveccühüyle her dükkanın bir alıcısı oldu" dedi.

"Otogarı teslim aldık, Hamsu Vadisindeki sıkıntıyı bertaraf edeceğiz"

Son olarak belediyenin yaptığı projelerdeki durum hakkında bilgi veren Yağcı, "Otogarımızın bina ihalesinin teslimini aldık. Çevre düzenleme ihalemizi yaptık. Hızlı bir şekilde müteahhitlerimiz çalışıyor. Kış şartları olduğu için asfaltlama yapamıyor. Mart Nisan ayına kadar bitecek. Otogarımızın da açılışını gerekli şekilde gerçekleştireceğiz. Kent Müzemiz artık tamamlandı. Açılış için Sayın Bakanımız hemşehrimiz Nabi Avcı beyin uygun zamanlarını bekliyoruz. Şehrimizi anlatan güzel bir müze olduğu kanaatindeyim. Güzel bir müze oldu bu anlamda. Bu sene okullarımız da sentetik saha yapmaya devam edeceğiz. İlk fırsatta Milli Egemenlik Parkımızda küçük çocuklarımıza kapalı bir oyun çalışması son aşamaya geldi. Onu da nasip olursa 23 Nisan'a kadar bitireceğiz. 2017 ve 2018 yıllarını belediye olarak çok çalışacağımız, efor harcayacağımız yıllar olarak görüyoruz. Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesi arıtma projelerimizde son noktaya geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde de arıtmayı yaparak Hamsu Vadisindeki sıkıntıyı bertaraf edeceğiz. Bizler planladığımız vaat ettiğimiz tüm çalışmaları planladığımız şekilde yapıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda da daha net olarak ortaya çıkacaklar" dedi.

(CKT-MET-Y)



04.01.2017 13:51:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER