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KBÜ'de Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik iş birliği protokolü



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

"Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" konusunda iş birliğini amaçlayan protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse imza attı.

Rektör Refik Polat, söz konusu protokol ile mesleki ve teknik eğitim alanındaki sorunların ele alınıp görüşülmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılması amaçlandığını söyledi.

Polat, Karabük Üniversitesinin protokol gereği Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin staj ve beceri eğitim yapabilmeleri konusunda destek verecek. Ayrıca söz konusu liselerde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekleyecek hizmet içi eğitimlerin açılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Mesleki ve Teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmalarında yapılacak iş birliğinin usul ve esasları ile tarafların görev ve yükümlülüklerini belirlemek üzere imzalanan protokolde, Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Karabük Belediyesi Başkanlığı, Karabük Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olmak üzere on üç kurum yer alıyor.

(YE-YE-Y)



04.01.2017 13:52:27 TSI

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