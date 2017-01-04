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Ilıcalı devreye girdi, belediyeler rahat bir nefes aldı



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yoğun kış şartları ile mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri için ek ödenek çıkarttı.

Yoğun kar yağışına teslim olan Erzurum'da karla mücadele için belediyelerin ödenekleri artınca Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı devreye girdi. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile görüşerek belediyelerin ek ödenek taleplerini ileten Ilıcalı "Sayın müsteşarım Erzurum'da kış bu sene ağır geçiyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı şehrimizde belediyelerimizin giderleri arttı. Bu nedenle ek ödenek talebinde bulunuyorlar." dedi. Belediye Başkanlarının bu isteklerini olumlu karşılayan Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Başkanların Erzurum Valiliği üzerinden AFAD İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Müracaatların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesine bir milyon lira, İlçe belediyelerine ise 150 bin lira ek ödenek yapıldı.

(ERZ-AT-Y)



04.01.2017 13:54:04 TSI

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