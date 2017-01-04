YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaraereğlisi Kaymakamından NKÜ'ye ziyaret

Marmaraereğlisi Kaymakamından NKÜ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Aralık'ta yayınlanan Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi'ne göre Marmaraereğlisi Kaymakamlığına atanan Sıdkı Zehin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kaymakam Sıdkı Zehin, NKÜ'de gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Tekirdağ'a böylesine güzel bir üniversite kazandırmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek'e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek de Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Sıdkı Zehin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, yeni görevinde başarılar dileyerek, "Birlikte uyum içinde çalışarak Tekirdağ'a katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



04.01.2017 14:12:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER