Erzurum Kent Portali hizmete girdi

ERZURUM (İHA) - Uzun süredir proje aşamasında olan Erzurum Kent Portali bugün düzenlenen programla hizmete girerek kamuoyuna tanıtıldı.

Erzurum Valiliği tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği ile bilim, sanat, kültür ve spor ligi içerikli internet portali hazırlatıldı. Uzun süredir proje aşamasında olan Erzurum Kent Portali bugün kamuoyuna tanıtıldı. Erzurum Valiliği tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi desteği ile hazırlatılan Erzurum Kent Portali, Erzurum ilinin tanıtım portali olacak.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında tarihi Erzurum Kongre Binasında düzenlenen toplantıyla Erzurum Kent Portalinin tanıtımı yapıldı.

Erzurum Kent Portalinde, Erzurum ile ilgili her ayrıntı yer alacak. Erzurum'da ne var ne yok, tarihi ve turistik mekanlar gibi her bilgiye ulaşılabilecek.

"Erzurum'la ilgili her bilgi var"

Erzurum'un tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra kullanıcıları bilgilendirmeyi de amaçlayan Erzurum Kent Portalinde kamu kurum kuruluşlarının adresleri, kent haberleri, kent hizmetleri, önemli yerlerin telefon numaraları, iki boyutlu haritalar yer alacak. Erzurum Kent Portali sadece Erzurumlulara değil, kente başka şehirlerden geleceklere de her konuda rehber olacak.

Erzurum'un tarih ve turizm açısından oldukça önemli bir yeri var. Erzurum zengin târihî eserleri, tabyaları, kaleleri, kümbetleri, camileri, hamamları, çeşmeleri, temiz havası, soğuk ve güzel suları, tabiî güzellikleri, dağ ve kış sporları, kaplıcaları, ılıcaları ve turistik değerleri bu portalda yer alıyor.

04.01.2017 14:13:35 TSI

