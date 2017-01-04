04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trafik ekipleri hatalı parklara göz açtırmıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:14
Trafik ekipleri hatalı parklara göz açtırmıyor
Trafik ekipleri hatalı parklara göz açtırmıyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent merkezinde bulunan hatalı araç parklarına göz açtırmıyor.
Minibüs durakları ve park yasağı bulunan cadde ile sokaklarda hatalı araç parkı yapan sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Trafik polislerinin yaptığı uyarılara aldırış etmeden hatalı araç parkı yapmaya devam eden araç sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
(CK-SD-Y)

04.01.2017 14:18:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz: &quot;2016 yılında başarılı hizmetlere imza attık&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "2016 YILINDA BAŞARILI HİZMETLERE İMZA ATTIK"
Samsat Kaymakamı Yıldırım'dan öğrencilere nasihat
YEREL

SAMSAT KAYMAKAMI YILDIRIM'DAN ÖĞRENCİLERE NASİHAT
Trafik ekiplerinden kar lastiği uygulaması
YEREL

TRAFİK EKİPLERİNDEN KAR LASTİĞİ UYGULAMASI
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı
YEREL

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞININ YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI
Adıyaman'da FETÖ operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA FETÖ OPERASYONU
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
YEREL

AKYAD ÖĞRENCİLERE YADIM ELİNİ UZATTI
oprak 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

OPRAK 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Rektör Gönüllü Suriyelilerle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR GÖNÜLLÜ SURİYELİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Engelsiz Yaşam Merkezinden hayat boyu yaşam koçluğu etkinliği
YEREL

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDEN HAYAT BOYU YAŞAM KOÇLUĞU ETKİNLİĞİ
Atıksu Arıtma Tesisi kuşların yaşam alanı oldu
YEREL

ATIKSU ARITMA TESİSİ KUŞLARIN YAŞAM ALANI OLDU
Sağlık koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
SGK prim tahsilat süresi uzatıldı
YEREL

SGK PRİM TAHSİLAT SÜRESİ UZATILDI
Esnaf ve sanatkar zor bir yıl geçirdi
YEREL

ESNAF VE SANATKAR ZOR BİR YIL GEÇİRDİ
İtfaiye ekipleri bin 868 olaya müdahale etti
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ BİN 868 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi
YEREL

DEVLET HASTANESİ'NDEKİ 1 OCAK DOĞUMLU 45 PERSONEL İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Adıyaman Üniversitesi gelişiyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİYOR
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Küçük Muhammed ilik nakli olmazsa ölecek
YEREL

KÜÇÜK MUHAMMED İLİK NAKLİ OLMAZSA ÖLECEK
Adıyaman'da terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Gölbaşı ilçesinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE DON VE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
AK Parti Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı
YEREL

AK PARTİ KOLLARI BAŞKANLIĞININ YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI