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Trafik ekipleri hatalı parklara göz açtırmıyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent merkezinde bulunan hatalı araç parklarına göz açtırmıyor.

Minibüs durakları ve park yasağı bulunan cadde ile sokaklarda hatalı araç parkı yapan sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Trafik polislerinin yaptığı uyarılara aldırış etmeden hatalı araç parkı yapmaya devam eden araç sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

(CK-SD-Y)



04.01.2017 14:18:31 TSI

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