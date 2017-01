YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bafra'da et üreticileri kapatılan mezbahanın açılmasını istiyor

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kapatılan mezbahanın yeniden açılması için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından toplantı düzenlendi.

Bafra Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ve et üreticileri katıldı.

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan yaptığı konuşmada, "Bafra mezbahasının kapatılması ya da küçük ölçekli hale getirilmesi et ticareti yapanları, kasaplarımızı, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin bir belirsizlik içerisine itilmesi demektir. Mezbahalar kasapların çok olduğu yerde değil, üretimin çok olduğu yerlerde kurulur. Bu yanlış algıyı bir an önce kırıp doğru analiz etmeliyiz. Diğer il ve bölgelerden et ve hayvan alıcılarını buraya getirilmesi, bölgeyi daha cazip hale getirilmesi, hayvancılığın gelişmesi ülke genelinde söz sahibi olabilmesi, ürettiğini pazarlayabilmesi için mezbaha, mezbahaların olması gerekmektedir. Bafra mezbahasının hijyen şartlarının uygun olmadığı yönünde modernize edilmesi gerekliliği gösterildiğinden mezbaha kapatıldı. Halbuki Bafra mezbahası sahil şeridinde birçok mezbahadan daha hijyenik ve kesime elverişli olduğu biliniyor. Mesele insan sağlığıysa kırmızı ette hijyenden dolayı hiç bir tüketici olumsuz bir vaka yaşamamıştır. Ancak ülkemizde her yıl sığır tüberkülozu, brucella, şarbon gibi hastalıklardan dolayı binlerce ölüm yaşanmaktadır. İnsan sağlığını bu kadar ilgilendiren bir konuyu önemsiz bir yatırımmış gibi görülmesini de anlamış değiliz. Mezbahanın kapatılması kaçak kesimlerin önünün açılması demektir. Bu da tüketici sağlığının hiçe sayılması ve üretici emeğinin altına dinamit konulması demektir. Bu konu Kırmızı Et Üreticileri ile beraber öncelikli olarak belediyelerin, Ziraat Odası'nın ve Ticaret Borsası'nın ilgilenmesi gereken bir kamu hizmetidir. Bu gibi yapıların öncülüğünü her zaman devlet ve devlet kurumları yapması gerekir. Burada karlılık, ticaret zarar ziyan hesap edilmeden üreticisine, üyesine ve bütün vatandaşlarına verecek hizmettir" dedi.

Toplantı sonunda belediye, Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası mezbahanın yeniden işletilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler.

04.01.2017 14:19:06 TSI

