YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksoy, ziyaret turunda

Aksoy, ziyaret turunda



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın'ı ziyaret etti.

İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret Eden Aksoy, dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdinç, Genel Sekreter Can Aksoy'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, " Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda mücadele eden, dökülen kanları ile bu mücadelede Şehit veya Gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek bizlerin görevidir. Bundan sonrada şehitlerimize ve gazilerimize desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Aksoy, daha sonra Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın'ı da ziyaret ederek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

(UYC)



04.01.2017 14:21:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER