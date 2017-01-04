04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aksoy, ziyaret turunda

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:18
Aksoy, ziyaret turunda
Aksoy, ziyaret turunda

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın'ı ziyaret etti.
İlk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret Eden Aksoy, dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdinç, Genel Sekreter Can Aksoy'a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, " Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda mücadele eden, dökülen kanları ile bu mücadelede Şehit veya Gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek bizlerin görevidir. Bundan sonrada şehitlerimize ve gazilerimize desteklerimiz devam edecektir" dedi.
Aksoy, daha sonra Esenler Mahalle Muhtarı Nazife Aydın'ı da ziyaret ederek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
(UYC)

04.01.2017 14:21:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru
YEREL

ERCAN'DAN EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Çanakkale'de trafik denetimleri
YEREL

ÇANAKKALE'DE TRAFİK DENETİMLERİ
Çan MYO öğrencilerine enerji eğitimi
YEREL

ÇAN MYO ÖĞRENCİLERİNE ENERJİ EĞİTİMİ
Turan ve Gider Kayseri'de yaralanan askeri ziyaret etti
YEREL

TURAN VE GİDER KAYSERİ'DE YARALANAN ASKERİ ZİYARET ETTİ
Lapsekili avcılardan geleneksel pilav ikramı
YEREL

LAPSEKİLİ AVCILARDAN GELENEKSEL PİLAV İKRAMI
Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu
YEREL

SOĞUKTAN KOCABAŞ ÇAYI BUZ TUTTU
Başkan Yavaş Çiftlik ovası cami inşaatını gezdi
YEREL

BAŞKAN YAVAŞ ÇİFTLİK OVASI CAMİ İNŞAATINI GEZDİ
Çanakkale'de evde sağlık hizmetleri
YEREL

ÇANAKKALE'DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi
YEREL

KALESERAMİK YILIN İLK SEVKİYATINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Biga belediyesinden soba zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL

BİGA BELEDİYESİNDEN SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI