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Niksar Atatürk Ortaokulundan polise destek



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri polis karakolunda görevli polisleri ziyaret ederek moral verdiler.

Niksar Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Müdür Yardımcısı Emin Taşkesen, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin Can ve Türkçe Öğretmeni İlknur Ülgen öncülüğünde Polis Karakolunda görevli polisleri ziyaret etti. Polislere tam destek ziyaretini gerçekleştiren Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, görev yapan polislere karanfil taktim ettiler.

Polislerin çalışmaları hakkında bilgiler de alan öğrencilere ayrıca meyve suyu ikram edildi, MOBESE istasyonu gezdirilip şehrin görüntüleri izletildi.

Öğrencileri misafir eden Polis Karakol Amir Vekili Başpolis Sabri Örün, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nazik ziyaretlerinizden ötürü çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti, sağ olun" dedi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

(SÖZ-SLH-Y)



04.01.2017 14:21:19 TSI

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