04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niksar Atatürk Ortaokulundan polise destek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:20
Niksar Atatürk Ortaokulundan polise destek
Niksar Atatürk Ortaokulundan polise destek

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri polis karakolunda görevli polisleri ziyaret ederek moral verdiler.
Niksar Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Müdür Yardımcısı Emin Taşkesen, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin Can ve Türkçe Öğretmeni İlknur Ülgen öncülüğünde Polis Karakolunda görevli polisleri ziyaret etti. Polislere tam destek ziyaretini gerçekleştiren Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, görev yapan polislere karanfil taktim ettiler.
Polislerin çalışmaları hakkında bilgiler de alan öğrencilere ayrıca meyve suyu ikram edildi, MOBESE istasyonu gezdirilip şehrin görüntüleri izletildi.
Öğrencileri misafir eden Polis Karakol Amir Vekili Başpolis Sabri Örün, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nazik ziyaretlerinizden ötürü çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti, sağ olun" dedi.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
(SÖZ-SLH-Y)

04.01.2017 14:21:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Niksar'da mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

NİKSAR'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Erbaa Belediyesi 600 ağaç dikti
YEREL

ERBAA BELEDİYESİ 600 AĞAÇ DİKTİ
Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu
YEREL

TOKAT, HZ. MEVLANA'NIN SÖZÜ İLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Tokat'taki bıçaklı kavga
YEREL

TOKAT'TAKİ BIÇAKLI KAVGA

Tokat'ta bin öğrenciye enerji tasarrufu semineri
YEREL

TOKAT'TA BİN ÖĞRENCİYE ENERJİ TASARRUFU SEMİNERİ
Tokat'tan Aladağ'a yardım eli
YEREL

TOKAT'TAN ALADAĞ'A YARDIM ELİ
Niksar'da 2016'da 601 bebek doğdu
YEREL

NİKSAR'DA 2016'DA 601 BEBEK DOĞDU
Niksar'da yeni kimlik kartı başvuruları
YEREL

NİKSAR'DA YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI
Kaymakam Üçer, şeker fabrikasında incelemelerde bulundu
YEREL

KAYMAKAM ÜÇER, ŞEKER FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Tokat'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

TOKAT'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI