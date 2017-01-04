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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Öğrencileri Erasmus ile yurt dışı eğitimi alacaklar

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:22
Öğrencileri Erasmus ile yurt dışı eğitimi alacaklar
Öğrencileri Erasmus ile yurt dışı eğitimi alacaklar

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerilerini Geliştirme" projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.
"Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerilerini Geliştirme" projesi kapsamında Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından 14 öğrenci ve 4 öğretmen Mart ayında Macaristan'da 2 hafta staj eğitimi alacak.
Erasmus ile yurt dışı eğitimi alacaklar olan öğrenciler, farklı kültürlerin insanlarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini tanıma ve kendi kültürünü tanıtma imkanı elde etme imkanı bulacaklar.
(ŞU-SLH-Y)

04.01.2017 14:23:14 TSI
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