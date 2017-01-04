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İHH'dan öğrencilere giyim yardımı



(Fotoğraflı)



Ahmet Yılmaz

AĞRI (İHA) - Ağrı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve bot yardımı yapıldı.

Okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve botları dağıtan Ağrı İHH Derneği Başkanı Kerem Engin, "Yaşadığımız bölgede kış ayları çok soğuk ve çetin geçmektedir. Bizler de ilimizdeki yardıma muhtaç çocuklarımızın hem eğitim ve öğretimlerine destek olmak hem de bu tür ailelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ağrı İHH Derneği olarak bu yıl köy okullarına yönelik bir yardım kampanyası başlattık. Gerek vakfımızın genel merkezinden bize ulaştırılan ve gerekse hayırsever vatandaşlardan yapılan bağışlar ile öğrenci kardeşlerimize kırtasiye seti, kışlık tekstil ve kışlık ayakkabı yardımlarımız devam edecektir. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-ATL-SÜ-HA-Y)



04.01.2017 14:21:33 TSI

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