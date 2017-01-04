04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Okur ve eşi minik Medine'yi ziyaret etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:23
Vali Okur ve eşi minik Medine'yi ziyaret etti
Vali Okur ve eşi minik Medine'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Ahmet Okur ve eşi amansız hastalığa yakalanan 3 yaşındaki Medine Su'yu evinde ziyaret etti.
Eşi Hatice Nur Okur ile birlikte Çalışkan ailesini ziyaret eden Vali Okur Medine Su'nun rahatsızlığının seyri hakkında bilgi aldı. Yapılan muayene ve kontroller sırasında tümör kanseri teşhisi konulan ve tedavisi devam eden Medine Su'nun sosyal güvenlik kapsamında tedavi ve takibinin Uşak Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.
Ziyaret sırasında aileye moral veren Vali Okur ve eşi Hatice Nur Okur Medine Su'nun ihtiyaç duyduğu bazı eşyaları ve oyuncakları hediye etti. Çalışkan ailesi Vali Okur ve eşinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Vali Okur da "Vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde her zaman yanındayız. Çalışkan ailesinin evladı için neler yapılmış, neler yapılabilir bunları değerlendirdik. Küçük kızımızın bir an önce sağlığına kavuşması bizim de en büyük dileğimizdir" dedi.
Vali Okur ve eşi Hatice Nur Okur aileye geçmiş olsun dilekleriyle birlikte Allah'tan acil şifalar temennisinde bulundu.
(EÖ-MB-Y)

04.01.2017 14:23:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yüzeyi donan akarsu üzerinde kamp yaptılar
YEREL

YÜZEYİ DONAN AKARSU ÜZERİNDE KAMP YAPTILAR
AK Parti Uşak Merkez İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı
YEREL

AK PARTİ UŞAK MERKEZ İLÇE TEŞKİLATI'NIN YENİ YÖNETİMİ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Uşak'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek
YEREL

MURATBEY UŞAK, ROSA RADOM'U KONUK EDECEK

Uşak'ta temizlik işçisi bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
YEREL

UŞAK'TA TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU 20 BİN TL'Yİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı teslim etti
YEREL

TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU 20 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ
Tabiat Harikası Taşyaran Vadisi Kristal Güzelliğe Büründü
YEREL

TABİAT HARİKASI TAŞYARAN VADİSİ KRİSTAL GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ
Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek
YEREL

MURATBEY UŞAK, ROSA RADOM'U KONUK EDECEK