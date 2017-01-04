FETÖ'nün cezaevi imamı tutuklandı
ERZURUM (İHA) - FETÖ'nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında örgütün sözde " Erzurum infaz koruma memurlarının imamı " olan Z.K., gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Z.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AA-AA-Y)
04.01.2017 14:30:15 TSI
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