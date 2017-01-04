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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:36
Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya
Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik alanında Türkiye'ye model olan Sosyal Kart ile 2016 yılında hiç geliri olmayan ailelere destek olmaya devam ederken; Konya genelinde 16 binden fazla öğrenciye de eğitim yardımını sürdürdü.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın bir sevgi, merhamet ve şefkat şehri olduğunu belirterek, belediyecilik çalışmalarında fiziki çalışmalar kadar sosyal ve kültürel çalışmalara da önem verdiklerini ifade etti.

Sosyal Kart Türkiye'ye örnek
Konya merkezde hiç geliri olmayan ailelere yönelik 2010 yılından bu yana Sosyal Kart uygulamasını sürdürdüklerini belirten Başkan Akyürek, Türkiye'ye örnek olan uygulamanın; insan onurunu düşünen, kullanımı kolay, ihtiyaç sahibini rencide etmeyen ve tercih ettiği ürünü alma imkanı sağlayan modern bir sistem olduğunu söyledi. Sosyal Kart uygulamasından 2016 yılında 7 bin 924 ailenin yararlandığını, 2010 yılından bu yana yararlanan aile sayısının toplam 38 bin 618 olduğunu belirten Başkan Akyürek, Sosyal Kart kapsamında bulunan, sosyal güvencesi ve hiç geliri olmayan ailelerin mahalle bakkalından ekmeğini almaya ve su faturalarının ödenmeye devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere eğitim yardımı
Öğrencilere yönelik eğitim yardımlarını Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın 31 ilçesine yönelik sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Akyürek, şu anda şehit ve gazi çocuğu, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri engelli, anne-babası resmen ayrı, TEOG sınavına göre Türkiye Geneli yüzde 0,1 dilimde girenlerden 2016 yılında 16 bin 151 öğrencinin eğitim yardımından faydalandığını dile getirdi. Başkan Akyürek, 2004 yılından bu yana 77 bin 330 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine eğitim yardımında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Evde berber hizmeti
Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın geçtiğimiz aylarda başlattığı Evde Berber hizmeti de ilgi görüyor. Konya merkezde evinden çıkamayacak kadar yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç erkeklerin yararlanabildiği hizmet kapsamında görevli personeller evlere giderek tıraş hizmeti veriyor. Evde Berber hizmetine 221 15 10 nolu numaradan ulaşılabiliyor.
(AH-Y)

04.01.2017 14:40:04 TSI
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