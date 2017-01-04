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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli'de 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:48
Salihli'de 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Salihli'de 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi 2017 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda, gündeme alınan ek gündem maddeleriyle birlikte 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

"Huzurlu bir yıl diliyorum"
Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, " 2017 yılının ilk meclis toplantısında birlikteyiz. 2017 yılının sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Ülkemizin terörden arınmış bir her karış toprağında terör belasının son bulduğu yıl geçirmesini diliyoruz. Bunun için siyasi partilerimiz nasıl bir araya geldiyse ülkemizin ve Salihlili vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor ve yine meclisimizin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hiçbir insanımız, hiçbir devlet görevlimiz polisimiz askerimizin bu vatan için şehit olacağına inancımız tam. Bu PKK teröründen ve bütün terör örgütlerinden fazlasıyla zarar görmüş insanımız var ve gençlerimizi vatan toprağına emanet ettik. Böyle bir süreçte yeni yılı kutlamak dışında, sadece huzurlu bir yıl diliyorum" dedi.

Denetim komisyonuna üye seçildi
Ocak ayı meclis toplantısında Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde denetim komisyonuna MHP'den Yunus Candan, İsa Yıldırım ve Gürol Ersoy, CHP'den Mehmet Çakır ile AK Parti'den Alpaslan Balcı seçildi.

Gündem maddeleri karara bağlandı
Belediyeye ait büfe, çay bahçesi, kafeterya, otopark, depo, mesken ve dükkan vasfındaki işyerlerinin kiraya verilmesi talebi görüşülerek encümene yetki verilerek 10 yıla kadar kiraya verilmesi MHP'nin kabul CHP ve AK Parti'nin ise ret oyu vermesiyle oy çokluğu sağlanarak kabul edildi. Durasıllı Mahallesi 291 ada 1 parselde kayıtlı 8.679 metrekarelik taşınmazın Belediyeye ait 49/2400 hisseye tekâmül eden 177,20 metrekaresinin İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisinin görüşülmesi talebi, Salihli Seçil Yayıncılık Tic. A.Ş. ve Salihli Gökkuşağı Yayıncılık Tic. A.Ş. nin Mülkiyeti Belediyemize ait Sağlık Mahallesi 119 Ada 24 parselde 1.812 metrekare yüzölçümlü çayırlık vasıflı alanın 8 metrekarelik kısmına 2 adet verici koyarak yayın yapma talebi, Kırveli Mahallesi 2603 ada 12 parselin Özel Sağlık alanına dönüştürülmesi talebi ve Kurtuluş Mahallesinde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi hususunda; imar plan değişikliği talebi oy birliği kabul edildi. Karaağaç Mahallesi 266 ada 1 parsel üzerine kreş, anaokulu ve eğitim atölyesi yapımı talebi, Salihli İmar plan notlarının 40. Maddesi ile ilgili plan notu değişikliği oy birliği ile kabul edilirken, Zafer Mahallesi 2096 ada 1 nolu parselde imar plan notu değişikliği talebi oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. Mevlüt Kurt ile Salihli Belediyesi arasında açılan tapu iptal davasından feragat edilip edilmeyeceği talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edilirken, Temizlik işleri müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet çöp kamyonu alınması talebi oy birliği ile kabul edildi, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gezi düzenlenmesiyle ilgili talep Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi. Kırveli Mahallesi 3570 ada 1 parselde kayıtlı ilköğretim alanının imar planı değişikliği talebi imar komisyonuna havale edilirken, 25 adet sözleşmeli personelin sözleşme yenileme talebi oy birliği ile kabul edildi. Daha önce meclis gündemine gelen Demokrasi Meydanının isminin Milli İrade ve Demokrasi Meydanı olarak isim değişikliği yapılması talebi ve Hamidiye Cami karşısında bulunan meydana Türk Ocağı Meydanı isminin verilmesi talebi CHP'nin ret MHP ve AK Parti'nin de kullandığı kabul oyu ile oy çokluğu sağlanarak kabul edildi.
(BA-SC)

04.01.2017 14:52:28 TSI
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