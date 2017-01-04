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Sarıkamış şehitleri anılıyor

- Allahüekber Dağlarında 70 bin askerin şehit verildiği 'Sarıkamış Şehitleri' 102. yılında tüm ülkede olduğu gibi Muğla'da da anılacak.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Kars'ın Rus işgalinden geri alınması için 1914 yılında Osmanlı Ordusu'nun başlattığı harekatta 60 bini donarak, toplam 70 bin şehit verilmişti. Sarıkamış Allahüekber dağlarında 102 yıl önce yaşanan acı olayda kaybedilen şehitlerin anılması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Muğla'da Muğla valiliği önderliğinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 'Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinliği' için Vali Amir Çiçek'in de katılımı ile etkinlik hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz bilgi verdi. Muğla'nın spor turizmi açısından da çok önemli bir kent olduğunu belirten Vali Amir Çiçek, "Spor turizmini geliştirmeliyiz. Spor turizmi ile 81 bin sporcu hem ilimize hem de ilçelerimize geliyor. Aileleri ile birlikte bu rakam 300 bine ulaşıyor. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Spor alanında turizm çeşitliliğini artırırken, sporcu kişilerde yetiştirmeliyiz. Sporcu potansiyeline baktık. Spora eğilimi olan çok gencimiz, çocuğumuz var. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Spor sahaları, altyapılar yapacağız" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara değinen Vali Çiçek, "Muğla'nın 13 ilçesi dahil yaptıklarımız ve bitirdiğimiz projeler var. Geçen 2 yıl içerisinde 16 yatırım yaptık ve bitirdik. Bunlara 58 milyon liralık yatırım yapıldı. 20 milyon liralık yatırımlar devam ediyor. 20 yatırım teklif etti. Artık gençlerimizi her spor dalında yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, insanların sağlıklı yaşamaları için de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "2016 yılında 7 bin 960 çocuk şehir dışı organizasyonlarına katıldı. Her yıl bu organizasyonlar üzerine katlanarak gidiyor. Toplam faaliyetlerde 2015 yılında 289 iken 2016 yılında bu rakam 392'ye çıktı. 81 bin 600 kişi ülke dışından ziyarete geldi. Konaklama süreleri bazen 9-10 güne kadar çıktı. 2016 yılında 13 branşta 35 milli sporcumuz vardı. 23 branştan 91 sporcu ilk dereceye girdi" dedi.

2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında Muğla'da düzenlenecek ulusal organizasyonlar hakkında da bilgi veren Öçalmaz, "2017'de voleybol, kürek, hokey gibi branşlarda milli takım kampları, grup, çeyrek, 2.lige yükselmek ve 1.lige yükselme müsabakaları gerçekleştireceğiz. 2 bin 820 sporcu ilimize gelecek. 15 bin 140 konaklama gerçekleşecek. Ayrıca kesinleşmiş 16 ulusal organizasyon var" dedi.

Bu yıl Sarıkamış Şehitleri'ni 102. Yılında anma programı düzenlediklerini açıklayan Öçalmaz, programın 8 Ocak'ta Menteşe Cumhuriyet Meydanında açılış, tanıtım, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Şehitleri anma yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında başlayacak ve sırası ile Recai Güreli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Leylak Sokak, Hasan Ercan Caddesi, İsimet Çatak Caddesi üzerinde Spor İl Müdürlüğü önünde son bulacak. Anma yürüyüşü sonrası lokma dağıtılacak.

(BT-İK)



04.01.2017 14:59:32 TSI

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