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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Karla mücadele aralıksız sürüyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:00
Karla mücadele aralıksız sürüyor
Karla mücadele aralıksız sürüyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, son yılların en soğuk kışını geçiren kentte, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, 3 vardiya olarak günün 24 saati kar küreme, solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bir Ayda 200 Ton Solüsyon, 360 Ton Tuz
Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekibi, kış mevsiminin etkisini gösterdiği son bir aylık dönemde yol açma çalışması kapsamında 360 ton tuz ve kaldırım temizleme çalışmalarında da 200 ton solüsyon kullandı.
Ekipler 3 Vardiya Çalışıyor
Karla mücadele ekipleri, 7 iş makinesi ve araçla başta kentin ana caddeleri olmak üzere cadde ve sokaklarda tuzlama, solüsyon ve küreme çalışması yapıyor. Vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için günün 24 saati 3 vardiya halinde çalışan ekiplere, dar alanlarda hareket kabiliyeti yüksek olan ATV aracı da kaldırımlarda solüsyon çalışması yaparak eşlik ediyor.
Son Yılların En Sert Kışı
Bu arada Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde'de de son yılların en sert kışı yaşanıyor. Şehir merkezinde yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yükseklerde 1.5 metreye kadar çıkıyor. Termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği kentte, Niğde Belediyesi ekiplerinin karla mücadele ve buzlanmaya karşı başlattığı çalışmalar da aralıksız devam ediyor.
(MB-YE-AÖ-Y)

04.01.2017 15:04:11 TSI
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