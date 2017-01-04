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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:01
Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu
Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu
- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde "#TokataGitmekGerek" hashtagi ile başlatılan kampanya ile Tokat sosyal medyada ilk sıraya yerleşti

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde "#TokataGitmekGerek" hashtagi ile başlatılan kampanya ile Tokat sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.
Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" diye övdüğü tek şehir olan Tokat'ta sosyal medya aracılığı ile kampanya başlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde "#TokataGitmekGerek" hashtagi ile başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede binlerce kişinin #TokataGitmekGerek paylaşımı ile kent sosyal medyada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da zirveye oturdu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın tanıtımı için #TokataGitmekGerek hashtagi ile başlatılan kampanyaya 20 binin üzerinde tweet atıldığını söyledi. Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek ,Çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" sözüne değinen Başkan Eroğlu, "Biz de buradan yola çıkarak dedik ki Tokat tarihi, doğası, kültürü, yemeği ve daha sayamayacağımız bir çok şeyi ile Tokat çok güzel bir şehir. Bu şehri daha iyi tanıtmak lazım. Tokat'a dair buradaki öz varlıklarımızı insanlara aksettirmemiz lazım diye düşündük. Sosyal medya günlük yaşantımızın en önemli argümanı haline geldi. Bu anlamda #TokataGitmekGerek hashtagi ile hem Türkiye hem de dünya gündemine oturalım dedik. Tokat Belediyesi olarak başlattığımız bu çalışma kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgi gördü" dedi.

Kosova'dan Tokat'a geldiler
Kosova'daki bir Türk kasabası olan Mamuşa'dan gelen konuklarını misafir eden Başkan Eroğlu, binlerce kilometre uzaklıktan atalarının yaşadıkları memlekete Tokat'a gelenlerin ayrıca bu günün önemine ayrı bir değer kattığını kaydetti. Başkan Eroğlu ile Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Buyar Morina günün anısına bir birilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

"Kardeşlik sınır tanımaz"
Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Buyar Morina, 2012 yılında kurulan dernek üyeleri ile "TokataGitmekGerek" sözünden hareketle Tokat'a geldiklerini ifade ederek, "Kardeşlik sınır tanımaz bizde sınırları aşarak Tokat'ımıza geldik. Başta valimiz ve başkanımız bizleri ağırladı. Gösterilen misafirpervelikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kosova'da Türkiye'yi temsil ediyoruz"
Atalarının yaklaşık 400 yıl önce Tokat Mahmut Paşa Mahallesinden Kosava'da Mamuşa'ya bir örnek aile olarak yerleştirilmiş olduğunu ifade eden Morina, "Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşamamızı Allah nasip etsin. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Kosova'da Türkiyeyi temsil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarımızı söylüyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz de sizlerin acısını paylaşıyoruz, polis ve askerimize Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin. Biz biriz, bir olmaya devam edeceğiz Türkiye dünya birinciliğini hak ediyor" diye konuştu.
Programda konuklara kentin sembolü olan Zambak reçelinden yapılan şerbet ikramı yapıldı.
(Nİ-SLH-Y)

04.01.2017 15:04:19 TSI
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