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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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El Bab Gazsine ziyaretler devam ediyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:01
El Bab Gazsine ziyaretler devam ediyor
El Bab Gazsine ziyaretler devam ediyor

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı ile birilkte geçtiğimiz günlerde Suriye'nin El-Bab kasabasında 18 askerimizin şehit düştüğü operasyonda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Gazi Ali Temel'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab kasabasında devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DAEŞ'li teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i ziyaret eden Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb.Selim Kasacı, Gazi Temel'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem kendi içerimizdeki terör unsurlarının temizlenmesi hem terörün kaynaklandığı yurt dışı odakların temizlenmesi anlamında büyük bir harekat ve çalışma yürütülmekte bu kararlı operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor.Bunun bir uzantısı olarak Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan 'Fırat Kalkanı' operasyonu kapsamında sınır dışında birliklerimiz büyük bir mücadele vermekteler. Hem terör odaklarını kurutma hem oradaki mağdur mazlum insanlara yardımcı olma anlamında büyük bir faaliyet yürütüyorlar. Bu kapsamda Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında şuanda Suriye'nin El Bab şehrinde kahraman askerlerimizin mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele sırasında yaralanan Gördesli kardeşimiz Ali Temel, arkadaşımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Çok şükür kendisini gayet iyi gördük moralinin yüksek olduğunu gördük. Bazı ufak sağlık problemleri var inşallah onlarda ilerleyen günlerde tedavilerle giderilecek şekilde görülüyor. Biz orada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ali Temel kardeşimize ve diğer yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb.Selim Kasacı'ya ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Piyade Uzman Çavuş Gazi Ali Temel ise şunları söyledi:
" El Bab'ın önemli stratejik noktası olan Hastane Tepesi'ni ele geçirmek için yaptığımız operasyonda bombalı araç saldırısına uğradık. Hain saldırıda silah arkadaşlarımız şehit oldu. Gazilerimiz oldu. Ben de o olay içerisinde yaralandım. Olay olduktan hemen sonra tahliyelerimiz yapıldı. Ama şuan birliklerimizin ilerlediğinin haberlerini alıyoruz. İnşallah El Bab DAEŞ'ten temizlenecek. Şuanda durumum gayet iyi. Aklım da dualarım da silah arkadaşlarımla. Ayağa kalkınca da işimin başına döneceğim. Biz işimizi aşkla yapıyoruz. Vatan millet aşkıyla da görevimize devam edeceğiz."
(RŞ-SC)

04.01.2017 15:05:27 TSI
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