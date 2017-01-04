YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MŞÜ'den E Tipi Kapalı Cezaevine kitap desteği

MŞÜ'den E Tipi Kapalı Cezaevine kitap desteği



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) akademik ve idari personelleri tarafından başlatılan kampanyayla toplanan kitaplar, Muş E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından başlatılan "Muş E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Muş Alparslan Üniversitesi Elele" kampanyası kapsamında, cezaevlerinde topluma yeniden kazandırılması düşünülen insanlar yararına kitap toplandı. Akademik ve idari personellerce toplanan kitaplar, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

MŞÜ Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yusuf Kenan Atılgan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kampanyayla, MŞÜ akademik ve idari personeli tarafından ahlaki, dini, bilimsel ve öğretici pek çok kitap bağışlandı. MŞÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muş E Tipi Kapalı Cezaevi Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını değerlendirmeleri, milli, dini ve ahlaki duygularını geliştirmek, yeni ufuklara yelken açmak amacıyla yazar, şair, ilim-bilim adamları ve aydınların duygu ve düşüncelerini kavrayıp anlayabilmeleri amacıyla Ceza İnfaz Kurumu'nun kütüphanesinde yer alacak" denildi.

(UU-ATL-HA-Y)



04.01.2017 14:59:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER