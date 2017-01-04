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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Ceylanpınar'dan Halep'e yardım

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:02
Ceylanpınar'dan Halep'e yardım
Ceylanpınar'dan Halep'e yardım
(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Uğur Kuş
Kamera : Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği ile Ceylanpınar Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan Halepli muhacirleri için yardım kampanyasına destek sürüyor.
Ceylanpınar ilçe genelinde Halepli muhacirler için vatandaşlar gıda, giyim, çocuk bezinin yanı sıra nakdi yardımlarını Ceylanpınar Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ediyorlar. Ellerindeki imkanlar dahilinde yardımlarını gerçekleştiren Ceylanpınarlılar Halepli muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Yardım kampanyası kapsamında Ziraat odası Başkanlığı tarafından hazırlanan 63 battaniye ve yorgandan oluşan yardım malzemeleri Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi. Halep'e yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ''Ceylanpınar Belediyemizin başlatmış olduğu Halep'lilere yardım kampanyası dolayısıyla bugün ziraat odası başkanlığımız Ceylanpınar şubesi olarak kendileri de Halepli kardeşlerimize battaniye ve yorgan yardımı yaptılar. Ziraat odasına yaptıkları bu yardımdan dolayı Ziraat odası başkanlığına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız Menderes Atilla'nın nezaretinde bütün STK'lılar, muhtarlarımız, ziraat oda başkanlarımızla beraber inşallah Suriyeli kardeşlerimize buradan tır'larla buradaki yardımı ulaştıracağız" diye konuştu.
(UK-BRN-Y)

04.01.2017 15:06:16 TSI
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