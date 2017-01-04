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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Vali Peynircioğlu Ulukışla'da incelemelerde bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:03
Vali Peynircioğlu Ulukışla'da incelemelerde bulundu
Vali Peynircioğlu Ulukışla'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki İl Müdürleri Ulukışla ilçesine giderek birtakım incelemelerde bulundu.
Vali Peynircioğlu, Bor Kaymakamı ve Ulukışla Kaymakam Vekili Abdullah Küçük, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Medaş Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ve Medaş Görevlilerinin de bulunduğu heyet eşliğinde Ulukışla ilçesinde inceleme yaptı.
İlçede yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve ilçenin genel durumu hakkında Belediye Başkanı Ali Uğurlu'dan bilgi alan Vali Peynircioğlu; hava koşulları nedeni ile ilçede ve ilçeye bağlı bazı köylerde yaşanan sorunları dinledi.
Ulukışla Kaymakamlığı, Ulukışla Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Peynircioğlu geçtiğimiz gün vefat eden Ulukışla Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Aksoy'un ailesine taziyede bulundu.
(YE-AÖ-Y)

04.01.2017 15:04:38 TSI
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