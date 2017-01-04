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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Ahlat'ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:03
Ahlat'ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor
Ahlat'ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yeni çipli kimlik kartı başvuruları alınmaya başlandı.
Çipli kimlik kartı başvurusunun ilk olarak Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yapıldığı ilçede gazetecilere bilgi veren Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, MERNİS projesinin aşamalarından olan kimlik kartı projesi ile ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ahlat ilçemizde de 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren verilmeye başlandı" dedi.
Yeni kimlik kartı ile ilgili başvuru ve diğer işlemler hakkında bilgi veren Müdür Okuyucu: "Başvurular bizzat yapılacaktır. Yeni kimlik kartı başvurusu için gelen vatandaşlarımız 1 adet biyometrik fotoğraf, eski kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınmış kan gurubu kartı getirmelidirler. Her vatandaşın orta parmağı ile avuç içi sisteme aktarılacaktır. Orta parmağı olmayanın sırasıyla işaret, yüzük, serçe ve son olarak başparmağın biyometrik verileri alınacaktır. 15 yaşını tamamlamış her bireyin biyometrik verileri ile imzası sisteme aktarılacaktır. 3 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu söyleyen Okuyucu, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı olması yeterli. Bir de kart bedeli için 16 TL veriyorsunuz. Yeni akıllı kimlik kartınız posta yoluyla adresinize 15 gün içinde gönderiliyor" diye konuştu.
(SAD-ATL-BA-Y)

04.01.2017 15:08:24 TSI
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