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Kızılay'ın çağrının ardından kan stokları artmaya başladı



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Haber : Lider Olgun

Kamera : Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Türk Kızılay'ı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine soğuklar nedeniyle azalan kan stoku yeniden artmaya başladı.

Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdal Ucuz, soğuk havalar nedeniyle azalan kan stoklarının Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın, kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü yönündeki uyarısı ve bağış çağrısı üzerine stokların yeniden artmaya başladığını ifade etti. Ucuz, Genel başkan Kınık'ın çağrısından sonra kan bağışına gelenlerin sayısının arttığını vurgulayarak, "Genel başkanımız azalan kan stoklarıyla ilgili çağrıda bulunmuştu. "Stoklarımız şuan için biraz daha kötü durumdadır. Bunun nedeni ise kış aylarındaki hava soğukluğu ve havalara bağlı hastalıkların artmasıdır. Her geçen gün daha da kötüye giden durum, Genel başkanımızın çağrısı üzerine dün ve bugün yeniden hareketlilik başladı. Kan bağışında 2 gündür artış var. Bizim sloganımız 'kan acil değil, sürekli ihtiyaç' bu stokların sürekli olarak belirli bir seviyede kalması gerekiyor. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın dışarıya çok çıkmaması nedeniyle daha fazla sorun yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışını tüm yıla yayarak düzenli bağış yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Kan vermeye gelenler de vatandaşlara kan verin çağrısı yaptı.

(LO-SD-Y)



04.01.2017 15:14:59 TSI

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