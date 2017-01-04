YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te 7 sığır telef oldu

Edremit'te 7 sığır telef oldu



(Fotoğraflı)



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle bir çatı çökerken, 7 adet sığır cinsi büyük baş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye olay, kırsal kesimde bulunan Çıkrıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı rüzgar nedeniyle, Recep A.'ya ait çiftlikte bulunan çatı çöktü. 7 adet büyükbaş hayvan telef olurken, 2 buzağı ve 1 düve de enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.

Çiftçilik ile geçinen hayvan sahibi, zararının büyük olduğunu, perişan olduğunu ve devletten destek beklediğini belirtti.

(BT-HA-Y)



04.01.2017 15:15:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER