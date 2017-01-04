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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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iirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:12
Siirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla taksiler ve taksi duraklarının yeniden düzenlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Defterdar Maral Sönmez, Şoförler Odası temsilcileri ile Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Siirt Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumda, il merkezinde 15 taksi durağının tespit edildiği, birçoğunun çalışma ruhsatları, vergi levhaları ve benzeri belgelerin bulunmadığı belirtilerek, taksi duraklarının da yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı kaydedildi. Toplantıda, bir alt komisyonun kurulması, mücavir alanda çalışacak olan "T" serisinden taksilerin çalışma koşuları yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve yeni tek tip taksi duraklarının yapılması kararlaştırıldı.
(MND-MP-Y)

04.01.2017 15:16:37 TSI
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