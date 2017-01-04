04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:12
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinden Halep'e insani yardım gönderildi.
Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Karacabey Belediyesi, Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği kampanyayla savaş mağdurları için yardım topladı. Yiyecek ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım TIR'ı dualarla Halep'e gönderildi.
Ulucami önündeki törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya mazlumlarının umudu ve büyük bir imparatorluğun mirasçısı olan Türk milletinin bütün insanlık âleminden sorumluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu konuda ilçe halkının hislerine tercüman olduk. Ecdadımızdan devraldığımız bu medeniyet bayrağını sonsuza kadar taşımakla kendimizi mükellef hissediyoruz. Bu coğrafyayı kendi emperyalist emelleri için kan ve gözyaşına boğan sözde çağdaş devletler gibi yaşanan bu insanlık dramına sırtımızı dönemeyiz. Biz kendimize yakışanı dün de yaptık, bugün de yapmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
(MŞ)

04.01.2017 15:16:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bursa'yı 115'i aşkın ülkeden 2 milyon kişi izliyor
YEREL

BURSA'YI 115'İ AŞKIN ÜLKEDEN 2 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

Kar yağdı, balık fiyatları tavan yaptı
YEREL

KAR YAĞDI, BALIK FİYATLARI TAVAN YAPTI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
Uludağ'da sis etkili oluyor
YEREL

ULUDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
&quot;En uzun horon&quot; rekorunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyacaklar
YEREL

"EN UZUN HORON" REKORUNU ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE TAŞIYACAKLAR
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
YEREL

YILDIRIMLI MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI AĞIRLADI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU

Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU
Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü
YEREL

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE SİBİRYA KAZI GÖRÜLDÜ
İznik'ten Gölcük'e jest
YEREL

İZNİK'TEN GÖLCÜK'E JEST
Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ

Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor
YEREL

GÜNEY MARMARA'YA DONDURUCU SOĞUK GELİYOR
BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor
YEREL

BESAŞ HİZMET KALİTESİ İÇİN ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı
YEREL

ONKOLOJİ HASTASI ÇOCUKLARIN 'RENKLİ ÖYKÜLERİ' SERGİYE YANSIDI
Karla kesintisiz mücadele sürüyor
YEREL

KARLA KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRÜYOR
Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi
YEREL

BURSASPOR VAKFININ YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi
YEREL

TATLIOĞLU TÜRKMENLERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Eski Karacabey Belediye Başkanı Dörter son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI DÖRTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BUDO'dan sefer iptali
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALİ
Karacabey ile Mustafakemalpaşa arasında güç birliği
YEREL

KARACABEY İLE MUSTAFAKEMALPAŞA ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ
Nilüfer otoparkına araç takviyesi
YEREL

NİLÜFER OTOPARKINA ARAÇ TAKVİYESİ