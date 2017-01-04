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Yaban hayatı yemleniyor



NİĞDE (İHA) - Niğde Orman ve Su İşleri Şube müdürlüğü ekipleri yaban hayatında yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde'de ağır kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması yapılıyor. Ekipler, yemleme çalışmaları kapsamında keklikler için 1 ton yem, yırtıcı hayvanlar için sakatat yemlemesi yapıyor. Ayrıca Aladağlar'da bulunan yaban keçileri içinde 4 ton yemin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde gelecek helikopter ile yemleneceği öğrenildi.

(YE-SK)



04.01.2017 15:21:25 TSI

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