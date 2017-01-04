YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Söke'de Umutlu Gençlik ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Söke'de Umutlu Gençlik ilk etkinliğini gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Umutlu Gençlik Grubu ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

İlçe yöneticileri ve STK başkanlarının bir araya geldiği 'Elele Ekibi'nin destek verdiği ilk etkinlikte 'Umutlu Gençlik' Ekibi Söke Hilmi Fırat Huzurevi'ni ziyaret etti.

Söke Sağlık Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden oluşan 'Umutlu Gençlik' Grubunu ilk etkinliklerinde 'Elele Ekibi'nden Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) Başkanı Reşat Er, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Dekan Yardımcısı Yard. Doç Dr. Aziz Boztan, Sağlık Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Söke Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba da yalnız bırakmadı.

Öğrenciler başta olmak üzere katılımcılar Huzur Evi yaşlıları ile bir araya gelirlerken, yaşlıların keyifli bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yaptılar. Huzur Evi sakini yaşlıları güzel bir günün ardından kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.

(LT-MB-Y)



04.01.2017 15:22:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER