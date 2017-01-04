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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de Halep için toplanan yardım tırları yola çıktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:20
Mardin'de Halep için toplanan yardım tırları yola çıktı
Mardin'de Halep için toplanan yardım tırları yola çıktı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Müftülüğü tarafından toplanan 4 tır yardım malzemesi, Halep'e dualarla uğurlandı.
Diyanet Vakfı tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Mardin Müftülüğünce toplanan 4 tır yardım malzemesi Halep'e dualar ile uğurlandı. Mardin İl Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Müftü Yardımcısı İsmail Ünal, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin ateş çemberinin içinde olduğunu ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi. Ünal, "Bizler de Müslüman olarak ve her şeyden öte insan olarak bu tür durumlara duyarsız kalamazdık. Türkiye'mizin dört bir tarafından Halep'e doğru yardım tırları yola çıktı. Mardin olarak da 4 yardım tırımızı dualarla inşallah göndereceğiz. Yardım tırlarımızda daha çok gıda ve giyecekler vardır. Tabi bunların yanında ilk yardım malzemeleri de vardır. Halep tarafı şuan çok soğuk olduğu için bolca mont ve botlar var, çocuk elbiseleri var, battaniye ve yakacak var. Toplam değeri 350 bin TL değerindedir. İnşallah peyderpey bu yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
(MSK-MP-Y)

04.01.2017 15:21:39 TSI
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