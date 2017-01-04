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Vali Memiş ve Başkan Çimen yeni kimlik kartına müracaat etti



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, 3 yıl içinde nüfus cüzdanının yerini alacak olan yeni nesil çipli kimlik kartı için müracaatlarını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Çimen'le birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek ilk önce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hanife Özge Güneş ve Ruşan Kalaycı'dan sistem hakkında bilgi alan Vali Memiş, daha sonra ilgili birimden müracaatını gerçekleştirdi.

Parmak izi ve avuç içi biyometrik kayıtlarını yaptıran Vali Memiş, daha sonra kart ücreti olan 16 TL'yi yetkililere vererek işlemini tamamladı.

Mevcut nüfus cüzdanlarının 3 yıl daha geçerli olacağını, yeni kimlik kartlarının ise müracaatın ardından 3 gün içerisinde kargo ile ev adresine geldiğini kaydeden Vali Memiş, 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Gümüşhane'de yeni kimlik kartı müracaatlarının il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri aracılığıyla alınmaya başlandığını söyledi.

Yeni kimlik kartını almak için 16 TL'lik harcı da yatırdıklarını kaydeden Vali Memiş, "Parmak izi verirken biraz zorlandık. Cihaz elektronik bir cihaz olduğunu biraz vakit kaybettik. Vatandaşlarımızda bu yenilemeyi yaparken bu sorunla karşılaşacak. İkinci bir cihazı da buraya kuracağız. Daha seri bir şekilde ilmelerin yapılmasını temin edeceğiz" dedi.

Yeni kimlik kartının içerisinde bütün bilgilerin muhafaza edildiği teknolojik bir çip olduğunu ifade eden Vali Memiş, "İleride ehliyet yerine de geçecek. Rengi de artık mavi ve pembe şeklinde değil standart tek tip rengi var. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük ve önemli bir hizmet. Parmak izi kayıtlarının alınması nedeniyle de ileride suç ile mücadelede ve suçların önlemesinde, suç işlendikten sonra da faillerin yakalanmasında çok önemli olacak bu sistem. Herkesin kayıt altına alınmış olması çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, yeni çipli kimlik kartı hizmetinin çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek, Kimlik Kartı Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti ve "Hayırlı bir hizmet. Eski nüfus cüzdanlarımız cüzdanımıza sığmıyordu. Ama şu anda gerçekten çok güzel oldu. Ehliyetlerimiz ve pasaportlarımızda bu şekilde olacak. Her gittiğimiz yerde önümüze çıkacak. İşlerimiz kolaylaşacak. Herkes bu sistemin içerisinde olacak" dedi.

(RE-ÖS-Y)



04.01.2017 15:27:31 TSI

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