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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Fethiye'de Galatasaray taraftarları yardıma koşuyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:29
Fethiye'de Galatasaray taraftarları yardıma koşuyor
Fethiye'de Galatasaray taraftarları yardıma koşuyor

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, sosyal sorumluluk projelerini hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Fethiye Belediyesi tarafından Musul'daki Türkmenlere toplanan yardım kampanyasına 150 adet battaniye yardımından bulunan Galatasaray Taraftarlar Derneği, Esenköy Şehit Er Asım Özdemir Ortaokulu öğrencilerinin gelirini sokak hayvanları için okul etrafına yuva yapılması amacı ile bugün yapacakları 2. el eşya satışı için de 20 koli hediyelik ve ev eşyası yardımında bulundular.
Dernek üyeleri arasında kendilerinin düzenlediği etkinliklerin dışında Fethiye'de insanlık yararına sosyal sorumluluk projeleri ile de sıkça adlarını duyuran Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yönetimi ve üyeleri, Esenköy Şehit Er Asım Özdemir Ortaokulu öğrencilerinin projeleri için de yardım ellerini uzattılar. Ortaokul öğrencilerinin 'İyilik paylaştıkça çoğalır' projesine destek olan cimbomlu taraftarlar çeşitli ev ve hediyelik eşyalarda oluşan 20 kolilik yardım temin ettiler. Esenköy Şehit Er Asım Özdemir Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinin gelirini sokak hayvanları için okul etrafına yuva yapılması amacı ile bugün yapacakları 2. el eşya satışı için dernek üyeleri arasında toplanan malzemeleri okul yönetimine teslim eden Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticisi Emir Özarslan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmaların devam edeceğini belirtti. Projeyi yöneten Esenköy Şehit Er Asım Özdemir Ortaokulu Resim Öğretmeni Burcu Cunneen'de Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği üyelerine teşekkür ederek, bu anlamlı projemize destek verip katkıda bulunmalarının çok anlamlı olduğunu belirtti.
Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak ellerinden geldiğince sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dernek Başkanı Emrecan Arıkan, "Fethiye'de Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneğini yaygın bir hale getirip, üye sayımızı çoğaltmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bir taraftan da yapmamız gereken toplumsal çalışmalara elimizden geldiğince destek veriyoruz. Galatasaraylı taraftarlar olarak yaptığımız çalışmalarla yakın zamanda Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneğinin adını daha sık duyuracağız" dedi.
(MB-Y)

04.01.2017 15:32:50 TSI
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