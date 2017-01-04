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DAK kaldığı yerden devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), sosyal sorumluluk projelerine 2017 yılında da ara vermeden devam ediyor.

Daha önce Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek mevsimlik işçilerin yaşam alanlarında tiyatro gösterisi düzenleyen, giyim, oyuncak gibi yardımlarda bulunarak birçok sivil toplum ve kamu kuruluşuna örnek olan DAK çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kişilere ev ziyaretleri yaparak gönül alan DAK ekibi, aynı zamanda ihtiyaçları da yerinde tespit etmiş oluyor. Daha önce ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere kırtasiye yardımında bulunarak bir çok çocuğun eksikleri tamamlanarak zorlu hava şartlarınıda göze alarak mevsime uygun bot ve mont yardımında bulundu.

Bu ev ziyaretleri esnasında ev eşyaların da eksik olduğu aileler için seferber olan DAK ekibi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi eşyalar da kısa surede tedarik ederek bu ailelerin temel ihtiyaçlarını da karşılamış oldular.

Kış aylarının çok sert ve yoğun geçmesi, gönüllü DAK üyelerini sokak hayvanları için de seferber etti. Düş Bahçesi çocukları topluluğu ile sokaktaki kediler için Kedi Evleri projesine destek veren ekip üyeleri, sokak sokak dolaşarak bu evleri yerleştirdi. Bu kedi evleriyle kedilere kış aylarında hayatta kalmaları sağlandı.

DAK Başkanı S.Ömer Canayakın, ekip olarak prensip olarak edindikleri 'Bir cana bir nefes olmak' ilkesinde arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra her türlü sosyal sorumluluk projesinin uygulayıcısı ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

(İHA-MET-Y)



04.01.2017 15:36:12 TSI

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