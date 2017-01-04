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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi şeffaf yönetim anlayışıyla denetimden geçecek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:41
Süleymanpaşa Belediyesi şeffaf yönetim anlayışıyla denetimden geçecek
Süleymanpaşa Belediyesi şeffaf yönetim anlayışıyla denetimden geçecek

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Süleymanpaşa Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek için yeni denetim kurulu seçimini tamamladı.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı meclis toplantısında görüşülen "5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde; İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2017 yılı için denetim komisyonu kurulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması" gündem maddesinde sonunda oylamaya geçildi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin tüm birimlerinin hesapları incelenecek
5 kişiden oluşan ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin tüm müdürlüklerinin hesaplarının inceleme görevi görecek Denetim Komisyonu seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri'nden Deniz Taner, Tunç Saygun ve Hülya Karaağaç, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Sezai Çetin ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Serpil Nalcıoğlu Denetim Kurulu'na seçildi.

Yeni başkanını belirleyerek incelemelere başlayacak
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararın ardından 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ali Darıcı, 2016 yılında da Adalet ve Kalkınma Partisi Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Şükriye Gündüzler'in başkanlığını yaptığı Denetim Kurulu en kısa sürede toplanıp yeni başkanını belirleyerek incelemelere başlayacak.
(HLD-MEF-Y)

04.01.2017 15:42:25 TSI
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