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Çocuklar için Felsefe Atölyesi başarıyla tamamlandı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren MEDEM'in (Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) bir projesi olarak ilk kez yapılan Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi başarıyla tamamlandı.

8-12 yaş arası çocukları hedefleyen ve 7 hafta boyunca yapılan atölye derslerine katılan öğrencilere katılım sertifikası verildi. Atölye kapsamında; "Zaman nedir? Cisimlerin hareket ettiklerinden nasıl kesin olarak emin olabiliriz? Hiç kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse ses çıkmış sayılır mı? Ses ve müzik arasında fark var mıdır? Sessizlik müziğin bir parçası mıdır? Bir resmi sevmemiz için onun dış dünyaya benzemesi gerekir mi? (Bir sanat eseri güzel olmak zorunda mıdır? Çirkin olan güzel bir şekilde resmedilse güzel bir resim olur mu?) Mutlu olmak zorunda mıyız? Sayılar ve insanlar eşit biçimde mi gerçektirler? Gerçeklik kişiye göre değişir mi? Bir insanın hayatını kurtaracaksak yalan söyleyebilir miyiz?" sorularına birlikte cevaplar aradı.

Atölyenin temel hedefi; eleştirel ve analitik düşünme, görüşlerini gerekçelendirme, etkin dinleme, sabırlı, nazik ve özgüvenli olma, bir sorunun birden fazla cevabının olabileceğini bilme, farklı fikirlere saygı, fikrini değiştirebilme, fikirlerini net ifade edebilme, onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmeme, tartışma kültürü ve duygusal esneklik, felsefî düşünme, soyutlama, kavramsal sorgulama, çıkarım yapma gibi kazanımların çocuklara erken yaşlarda kazandırılması oldu.

MEDEM bünyesinde ücretsiz ve halka açık olarak yapılan bu tür çalışmalar gelecek dönemlerde de devam edecek.

(SÖ-OA-Y)



04.01.2017 15:46:37 TSI

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