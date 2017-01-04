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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Uysal "Şehitlerimizi isimleriyle yaşatacağız"

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:44
Uysal "Şehitlerimizi isimleriyle yaşatacağız"
Uysal "Şehitlerimizi isimleriyle yaşatacağız"

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şehitleri isimleriyle yaşatacaklarını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yaptığı açıklamada, 2017 yılında güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Uysal konuşmasında "2016 yılını geride bıraktık, yeni bir yıla başlamış oluyoruz. Ve yeni yılda yeni planlar, yeni çalışma dönemi başladı. Geçen yıl yoğun bir çalışma temposunu geçirdik ve hepinize gösterdiğiniz gayretler için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yılda da güzel hizmetlere imza atacağız. 2016 yılının son günlerinde kıymetli büyüğümüz Ruhi Cöbekoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Yaptıkları hizmetler için kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Son ayda da geçen yılda da hain terör saldırılarına maruz kaldık. Terörü lanetliyorum. İnşallah bir daha terör olaylarına maruz kalmayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Tabi ki bölgemizde de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizin isimlerini verme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız sonuçlandığında sizlere daha detaylı bilgi vereceğim" dedi.
Başkan Uysal, gıda bankası kurarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını, Halep içinde yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti. Ereğli halkına katkılarından dolayı teşekkür eden Uysal şunları söyledi; "Belediyemiz bünyesinde gıda ve giyim bankasında kurduk. Yıl boyunca gıda ve giyim hizmetlerimiz devam edecek. Geçen hafta da Halep'e yardım kampanyası düzenledik. Katkılarından dolayı ve duyarlılıkları nedeniyle Ereğli halkına teşekkür ediyorum. Şuan kampanyamız devam ediyor, Cuma günü son bulacak. İnşallah bu konuda da duyarlı olan halkımız katkılarını sürdürecektir" dedi.
İlçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen Uysal, amatör spor kulüplerinin başkanları ile toplantılar yaptıklarını ve kendilerine iletilen sorunlarla ilgili gerekenleri yaptıklarını anlattı.
Başkan Uysal'ın açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisinin aylık toplanma günü her ayın ilk Çarşamba günü saat 10.00, Meclisin tatil olacağı ay olarak da Ağustos ayı belirlendi. Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda ayrıca denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda AK Parti Grubundan Mehmet Erdoğan, Sezai Meriç, Hasan Pınarcık, CHP Grubundan Mustafa Başhan ve Coşkun Öztürk komisyon üyeliğine seçildi.
Meclis 2. Oturumunu 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00'da AKM Nikah salonunda sürdürecek.
(VK-OA-Y)

04.01.2017 15:48:18 TSI
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